Липинец и Клейтон показали одинаковый вес перед боем за титул IBF

Российский боксёр Сергей Липинец и канадец Кастио Клейтон прошли официальную процедуру взвешивания перед боем за вакантный титул временного чемпиона IBF в полусреднем весе.

Как сообщает BoxingScene, оба спортсмена показали одинаковый вес — 66,7 кг.

Поединок состоится в ночь с 24 на 25 октября в американском Анкасвилле. Победитель станет обязательным претендентом на бой с обладателем регулярного титула американцем Эрролом Спенсом.

В активе 31-летнего россиянина 16 побед и одно поражение в профессиональной карьере. 33-летний Клейтон, в послужном списке которого 18 побед и ни одного проигрыша, выйдет на бой на коротком уведомлении, после того как Кудратилло Абдукахоров из Узбекистана не сумел решить проблемы со въездом в США.

Ранее сообщалось, что cменился соперник Гассиева в дебютном бою россиянина в тяжёлом весе.