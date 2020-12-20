Альварес заявил, что готов провести третий бой с Головкиным

Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что готов третий раз встретиться в поединке с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

«Я ни от кого не бегаю. Я хочу драться только с лучшими. Если представится возможность принять этот бой, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими», — приводит слова Альвареса SBNation.

Ранее сообщалось, что Альварес взял верх над Каллумом Смитом и завоевал титулы WBC и WBA во втором среднем весе. Для Альвареса эта победа стала 57-й на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничейных исходах.