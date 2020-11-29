Благодарность россиянам, дань уважения Брайанту и спорное судейское решение: чем запомнился бой между Тайсоном и Джонсом

В ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе состоялся выставочный поединок, в котором встретились легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс — младший. Схватка продлилась все заявленные восемь раундов по две минуты, по итогам которых судьи объявили ничью. При этом оба спортсмена не согласились с вердиктом арбитров и выразили уверенность в собственной победе.

Поединок между Тайсоном и Джонсом обещал стать если не главным спортивным событием ноября в мире, то как минимум самым обсуждаемым. Противостояние двух легендарных боксёров привлекло огромное внимание аудитории даже с учётом того, что возраст обоих превышает 50 лет и оба уже завершили профессиональную карьеру. Так, Железный Майк повесил перчатки на гвоздь ещё в 2005 году после тяжелейшего поражения от Кевина Макбрайда. После того фиаско вряд ли кто-то мог представить, что бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе вновь появится в ринге, пусть и в условно выставочной битве.

Да, на бумаге поединок действительно обладал подобным статусом и изначально многими рассматривался как своего рода товарищеский. На этом особенно настаивали представители Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC), предлагавшие не только заставить участников биться в шлемах, но и запретить попытки отправить оппонента в нокаут, убрать судей и ввести правило остановки дуэли после появления первого рассечения. Но было сразу понятно, что такие прославленные бойцы, как Тайсон и Джонс, никогда не согласятся на подобное.

В итоге в дело вмешался организатор — компания Triller, вследствие чего нокауты были легализованы. При этом было решено, что Всемирный боксёрский совет (WBC) привлечёт к участию в шоу собственных судей, которые будут выставлять оценки по итогам каждого раунда. Таким образом, серьёзные изменения коснулись лишь формата сражения — восемь раундов по две минуты, а также использования 12-унциевых перчаток с целью минимизировать ущерб от ударов.

Главный бой вечера предваряло противостояние известного блогера Джейка Пола и бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона. Несмотря на многолетнюю карьеру в профессиональном спорте и напряжённую подготовку, трёхкратный чемпион Конкурса по броскам сверху не смог ничего противопоставить своему оппоненту. Робинсон не чувствовал дистанцию и скорее полагался на свою физическую мощь, чем на технику, слишком самонадеянно шёл вперёд и «проваливался». Это стоило ему одного нокдауна в первом раунде и сразу двух — во втором.

Один из очередных наскоков Робинсона завершился мощным встречным правым оверхендом Пола. Экс-баскетболист оказался в глубоком нокауте и смог подняться лишь при помощи угловых и медицинского персонала. При этом Джейк по окончании дуэли поблагодарил Нейта за смелость, а также бросил вызов Конору Макгрегору и его партнёру по команде Диллону Дэннису.

После продолжительной паузы в ринге оказались бывшие чемпионы мира. Одной из главных интриг было то, в какой форме оба боксёра предстанут во время поединка. За сутки до битвы вес Тайсона составил 99,8 килограмма, что меньше, чем во время его титульной схватки с Тревором Бербиком в 1986 году. Что касается Джонса, то он, наоборот, продемонстрировал наибольшие показатели в своей карьере — 95,3 килограмма.

С первых секунд стало понятно, что Джонс по-прежнему очень хорош на ногах, хоть и со скидкой на возраст. Рой двигался гораздо лучше визави, легко уходил от ударов, а сам регулярно находил голову оппонента джебами. Тайсон делал ставку на фирменные атаки на скачках, но мазал и оказывался в объятиях противника. В клинче же Майк не мог продемонстрировать свои сильнейшие качества, хоть и пытался нагружать туловище соперника.

С течением раундов картина не сильно менялась. Тайсон полагался на размашистые боковые по корпусу и атаки на скачке, в то время как Джонс продолжал нащупывать голову противника пусть не сильными, но точными джебами. Да, иногда Майку удавалось зажать визави в углу и нанести несколько ударов, но большая часть схватки проходила в клинче. При первой же возможности Рой «вязал» соперника.

В преддверии боя Джонс заявлял, что Тайсон опасен исключительно в первых четырёх раундах, после чего преимущество будет на его стороне. В целом он оказался прав. Начиная с пятой двухминутки азарт Железного Майка стал угасать, чему во многом способствовали всё те же затяжные клинчи. Тактически Рой оказался гораздо более готовым к дуэли и делал всё возможное, чтобы максимально затруднить оппоненту пребывание в ринге.

К чести Тайсона стоит отметить, что, несмотря на колоссальную разницу в работе ног и неспособность толком нащупать голову Джонса, он оставался активным, сфокусированным и, что немаловажно, спокойным. В былые времена от Майка можно было ожидать всевозможных выходок сродни попытке откусить ухо Эвандеру Холифилду, но в этот раз он был предельно уважителен по отношению к сопернику.

Тем не менее все самые яркие эпизоды последних трёх раундов стали результатом успешных атак Джонса. В седьмом раунде он провёл молниеносную комбинацию из четырёх-пяти ударов в голову застоявшегося Тайсона, а в восьмом исполнил ряд точных джебов. Вопреки опасениям многих, спортсмены отработали все заявленные 16 минут, по истечении которых выглядели хоть и подуставшими, но не измождёнными.

Несмотря на солидное превосходство Джонса, судейская коллегия решила подчеркнуть выставочный статус битвы и объявила ничью. С вердиктом ожидаемо не согласились ни один, ни второй из участников. Железный Майк заявил, что был активнее, а один раз здорово попал по противнику. При этом он также отметил, что в будущем открыт для предложений и готов провести ещё один подобный бой.

В свою очередь, Джонс также выразил мнение, что взял верх над Тайсоном и поблагодарил за поддержку жителей своего родного города Пенсакола и особенно российских болельщиков. При этом Рой посвятил своё выступление легендарному баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту, погибшему в авиакатастрофе в январе 2020 года.