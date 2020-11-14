Российский флаг, возражение Холифилда и сравнение с Хоганом: о чём говорят за две недели до боя Тайсона и Джонса

Бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу Майк Тайсон и Рой Джонс готовятся к выставочному поединку, который состоится 28 ноября. Оба спортсмена за выход на ринг получат пояса с надписью Black Lives Matter, судить их будут известные чемпионы прошлых лет. За две недели до боя Тайсон в ответ на вопрос о своей форме снял перед камерами футболку и сравнил себя с Халком Хоганом, а Джонс выразил готовность драться под российским флагом. Между тем бывший соперник Тайсона Эвандер Холифилд заявил, что на месте Джонса должен был быть именно он.

До боя между двумя бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу Майком Тайсоном и Роем Джонсом остаётся всего две недели. 28 ноября легенды ринга встретятся на арене «Стейплс-центр» в пригороде Лос-Анджелеса и проведут выставочный поединок, о котором долгое время любители бокса могли только мечтать.

Бой состоится в ночь с 28 на 29 ноября в 4:00 по московскому времени. Предварять главное событие боксёрского вечера будут три поединка андеркарта, в одном из которых на ринге дебютирует бывший игрок НБА Нейт Робинсон — ему будет противостоять YouTube-блогер Джейк Пол.

У поклонников бокса из России будет свой повод переживать за Роя Джонса. 51-летний боксёр готов выйти на ринг с российским триколором. В 2015 году он вдобавок к американскому получил российское гражданство и уже выступал под двумя флагами сразу. Идею представлять Россию в бою против Тайсона Джонс поддержал.

«Безусловно, это круто. Такой бой можно было бы анонсировать как «Чёрный русский» против Тайсона», — заявил Джонс «Известиям».

Оба боксёра получат за участие в выставочном поединке специальные трофеи. Всемирный боксёрский совет (WBC), под чьей эгидой пройдёт бой, вручит спортсменам пояса с их портретами и антирасистским лозунгом Black Lives Matter.

We will pay tribute Tyson and Jones with this 🔰⬇️https://t.co/vuaLnz4TLlpic.twitter.com/MrWjNZc9GV — World Boxing Council (@WBCBoxing) November 6, 2020

Особенностью поединка станет то, что его будут оценивать не профессиональные судьи, а коллеги Тайсона и Бокса. WBC пообещал, что арбитрами выступят три легендарных чемпиона, которые будут оценивать бой с помощью удалённой системы начисления очков. Судьи будут руководствоваться специальными критериями, чтобы добавить интриги поединку.

Хотя бой Тайсона и Джонса будет одним из самых ожидаемых событий в боксе этой осенью, не всем пришлась по душе идея свести их вместе на одном ринге. Бывший боксёр Эвандер Холифилд уверен, что на месте Джонса должен быть он. За свою карьеру он дважды боксировал с Тайсоном и оба раза признавался победителем. По словам Холифилда, возобновившего тренировки в 58 лет, болельщикам была бы больше интересна встреча Тайсона с ним, а на с Джонсом.

«Нельзя отрицать тот факт, что своим первым противником Майк выбрал Джонса, хотя я считаю, что первым должен был быть я. Это немного осложняет ситуацию. Я к тому, что, как мне кажется, если их бой состоится, то поединка со мной — нашего третьего — уже не будет. Он не будет иметь значения, поскольку Майка на него уже не хватит. Ведь самое главное на ринге — это сам бокс. Люди не хотят отдавать свои деньги просто так, они хотят увидеть интересный бой», — цитирует боксёра The Sun.

Холифилд рассказал, что уже связывался с Тайсоном по поводу третьего поединка между ними, но тогда Железный Майк сказал, что как раз начал подготовку к возвращению на ринг и подерётся с другим боксёром. Впрочем, у Холифилда ещё есть шанс однажды встретиться Тайсоном, так как тот не собирается окончательно уходить из бокса после боя с Джонсом.

Также по теме Возвращение легенд бокса: поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом состоится в сентябре 2020 года Бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу Майк Тайсон и Рой Джонс — младший встретятся на ринге 12 сентября. Предполагается, что они...

«Возможно, я продолжу этим заниматься какое-то время. Там видно будет. Было бы просто шикарно, если бы получилось устроить турне по всему миру и драться с лучшими боксёрами разных стран. Выставочный бой с тем-то и тем-то в такой-то стране, выставочные бои по всему свету. Разве не здорово? Я хотел провести показательный бой из четырёх раундов, но не успел оглянуться, как это уже поединок с Роем Джонсом из восьми раундов, с тремя судьями и поясом на кону. Сами скажите, разве это можно назвать показательным боем?» — говорил Тайсон ESPN.

Выбирая между Тайсоном и Джонсом в предстоящем поединке, Холифилд затруднился назвать фаворита. Он считает, что каждый силён по-своему, а огромное значение будет иметь физическая форма, в которой будут боксёры.

«У Джонса удары быстрее, но у Майка — сильнее. Всё будет зависеть от того, в какой форме боксёры подойдут к бою. Если они будут мериться силами, то тут преимущество на стороне Майка, и он может победить соперника. Однако Рой Джонс быстрее, и кто знает, что будет, если он сможет подловить Майка? Так что у каждого из них свои сильные стороны. Майк всегда был больше, чем просто уличный боец или боксёр, он боксировал с умом. Я один из немногих, кому удалось одолеть его и доставить ему немало хлопот. Он был ниже других, но укладывал парней под два метра ростом», — сказал Холифилд.

То, что Тайсон находится в хорошей форме, он продемонстрировал в одном из своих последних интервью. На вопрос ведущего о том, как он готов к бою с Джонсом, Железный Майк снял с себя футболку перед камерами и показал свою мускулатуру. Боксёр даже сравнил себя с известным рестлером Халком Хоганом.