Джонс потребовал компенсацию за перенос боя с Тайсоном

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс хочет получить компенсацию за перенос поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.

По словам менеджера Джонса Жолта Барны, которые передаёт ТАСС, поскольку это был бизнес-решением команды Тайсона, из-за чего его клиент не сможет принять предложение из России на мероприятие в ноябре, он хочет получить финансовую компенсацию.

«На данный момент адвокаты с обеих сторон работают над взаимным соглашением о компенсации, поскольку все участники знают, что вины Джонса нет в переносе мероприятия на конец ноября», — добавил менеджер.

Бой, изначально планировавшийся на 12 сентября, состоится 28 ноября.

Ранее Джонс прокомментировал перенос боя с Тайсоном.