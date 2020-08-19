Джонс потребовал компенсацию за перенос боя с Тайсоном
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По словам менеджера Джонса Жолта Барны, которые передаёт ТАСС, поскольку это был бизнес-решением команды Тайсона, из-за чего его клиент не сможет принять предложение из России на мероприятие в ноябре, он хочет получить финансовую компенсацию.
«На данный момент адвокаты с обеих сторон работают над взаимным соглашением о компенсации, поскольку все участники знают, что вины Джонса нет в переносе мероприятия на конец ноября», — добавил менеджер.
Бой, изначально планировавшийся на 12 сентября, состоится 28 ноября.
Ранее Джонс прокомментировал перенос боя с Тайсоном.