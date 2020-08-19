Джонс потребовал компенсацию за перенос боя с Тайсоном

Короткая ссылка
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс хочет получить компенсацию за перенос поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.
Джонс потребовал компенсацию за перенос боя с Тайсоном
  • © Reuters / AFP

По словам менеджера Джонса Жолта Барны, которые передаёт ТАСС, поскольку это был бизнес-решением команды Тайсона, из-за чего его клиент не сможет принять предложение из России на мероприятие в ноябре, он хочет получить финансовую компенсацию.

«На данный момент адвокаты с обеих сторон работают над взаимным соглашением о компенсации, поскольку все участники знают, что вины Джонса нет в переносе мероприятия на конец ноября», — добавил менеджер.

Бой, изначально планировавшийся на 12 сентября, состоится 28 ноября.

Ранее Джонс прокомментировал перенос боя с Тайсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить