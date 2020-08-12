Джонс объяснил причины переноса боя с Тайсоном

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс прокомментировал перенос поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.

«28 ноября — это выходные, которые выпадают на День благодарения, и это лучшее время для продаж у PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются максимизировать прибыль от трансляций. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран», — приводит слова Джонса News.ru.

Он отметил, что из-за переноса поединка ему придётся немного замедлить свою подготовку.

51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 боях. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее Умар Кремлёв высказал мнение, что поединок Тайсона и Джонса поспособствует развитию бокса.