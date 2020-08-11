Кремлёв считает, что поединок Тайсона и Джонса поспособствует развитию бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о предстоящем поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

«Положительно отношусь к факту проведения боя между двумя легендарными боксёрами — Роем Джонсом и Майком Тайсоном. Такой поединок поспособствует популяризации нашего вида спорта. Ведь многие болельщики с радостью посмотрят за таким противостоянием, поностальгируют — я не исключение. Главное, чтобы в этом бою обошлось без травм. Спасибо боксёрам, ведь они это делают ради молодого поколения и для популяризации нашего вида спорта», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися. 51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 боях.

Ранее сообщалось, что бой Тайсона и Джонса перенесён на ноябрь.