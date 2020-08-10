Бой Тайсона и Джонса перенесён на ноябрь

Боксёрский поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом в пяти весовых категориях Роем Джонсом перенесён.

Как сообщает The Ring, бой, изначально планировавшийся на 12 сентября, состоится 28 ноября.

Отмечается, что команды боксёров сошлись во мнении, что перенос поединка может принести им дополнительный доход.

В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися. 51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 боях.

Ранее был опубликован постер к бою Тайсона и Джонса.