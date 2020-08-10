Бой Тайсона и Джонса перенесён на ноябрь
- Reuters
Как сообщает The Ring, бой, изначально планировавшийся на 12 сентября, состоится 28 ноября.
Отмечается, что команды боксёров сошлись во мнении, что перенос поединка может принести им дополнительный доход.
В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися. 51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 боях.
Ранее был опубликован постер к бою Тайсона и Джонса.