Опубликован постер к бою Тайсона и Джонса
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон опубликовал постер к своему поединку с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом — младшим.
#TysonJonespic.twitter.com/q1BrJk82hU— Mike Tyson (@MikeTyson) August 6, 2020
Бой пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов.
Ранее сообщалось, что Тайсон и Джонс будут выступать в шлемах.
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