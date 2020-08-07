Опубликован постер к бою Тайсона и Джонса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон опубликовал постер к своему поединку с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом — младшим.

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#TysonJonespic.twitter.com/q1BrJk82hU — Mike Tyson (@MikeTyson) August 6, 2020 Бой пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов. Ранее сообщалось, что Тайсон и Джонс будут выступать в шлемах.