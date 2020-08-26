Поветкин: желаю, чтобы Тайсон и Джонс не покалечили друг друга

Российский боксёр Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке между американцами Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

«Это великие боксёры, и всему миру будет интересно посмотреть этот бой. Пожелаем им здоровья, чтобы не покалечили друг друга», — сказал Поветкин на пресс-конференции.

Поединок Тайсона и Джонса состоится 28 ноября.

51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 боях. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее Поветкин заявил, что положительно относится к украинскому боксёру Александру Усику.