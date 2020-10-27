WBC подготовил специальный пояс для поединка Тайсон — Джонс

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Всемирный боксёрский совет (WBC) подготовил специальный пояс к выставочному поединку между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим.
WBC подготовил специальный пояс для поединка Тайсон — Джонс
  • Reuters

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани в своём Twitter, пояс получил название Frontline Battle Belt и на нём будет выгравирован антирасистский лозунг Black Lives Matter.

Отмечается, что во время боя будет использоваться дистанционная система подсчёта очков WBC, а в качестве судей выступят три чемпиона. Планируется оглашать судейские оценки после каждого раунда.

Также сообщается, что Атлетическая комиссия штата Калифорния будет контролировать проведение боя и что оба боксёра согласились участвовать в программе Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA).

Бой Тайсон — Джонс запланирован на 28 ноября.

51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 боях. В послужном списке 53-летнего Тайсона 58 боёв, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Липинец и Клейтон не выявили сильнейшего в бою за титул временного чемпиона IBF.

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