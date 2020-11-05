Боксёр Джонс выразил готовность выйти на бой с Тайсоном под российским флагом

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Рой Джонс — младший заявил, что ему нравится идея выхода на выставочный поединок с Майком Тайсоном под российским флагом.
Боксёр Джонс выразил готовность выйти на бой с Тайсоном под российским флагом
  • Reuters

«Безусловно, это круто. Этот бой можно было бы анонсировать, как «Чёрный русский против Тайсона», — цитируют боксера «Известия».

Бой между Джонсом и Тайсоном состоится в ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Поединок пройдёт в восьмираундовом формате, каждый раунд будет длиться две минуты. Несмотря на то что бой считается выставочным, его исход будет записан в рекорд боксёров.

Рой Джонс высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру.

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