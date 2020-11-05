Боксёр Джонс выразил готовность выйти на бой с Тайсоном под российским флагом
- Reuters
«Безусловно, это круто. Этот бой можно было бы анонсировать, как «Чёрный русский против Тайсона», — цитируют боксера «Известия».
Бой между Джонсом и Тайсоном состоится в ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе. Поединок пройдёт в восьмираундовом формате, каждый раунд будет длиться две минуты. Несмотря на то что бой считается выставочным, его исход будет записан в рекорд боксёров.
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