Рой Джонс высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру
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«Хабиб недавно потерял отца. Как все мы теперь узнали, это был его самый близкий человек, который и удерживал Нурмагомедова в профессиональных боях. Иногда в боксе и MMA какие-то связи и взаимоотношения, которые не видны рядовому болельщику, заставляют бойцов принимать неожиданные решения. Мы понимаем, что Хабиб — выдающийся спортсмен. И его поступки обязательно чем-то обоснованы», — цитируют Джонса «Известия».
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Нурмагомедов опубликовал философский пост в Instagram.