Рой Джонс высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс — младший прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб недавно потерял отца. Как все мы теперь узнали, это был его самый близкий человек, который и удерживал Нурмагомедова в профессиональных боях. Иногда в боксе и MMA какие-то связи и взаимоотношения, которые не видны рядовому болельщику, заставляют бойцов принимать неожиданные решения. Мы понимаем, что Хабиб — выдающийся спортсмен. И его поступки обязательно чем-то обоснованы», — цитируют Джонса «Известия».

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов опубликовал философский пост в Instagram.