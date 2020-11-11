Исмаилов считает Тайсона фаворитом в бою с Джонсом

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, выступающий в ACA, рассказал, кого считает фаворитом в боксёрском поединке между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим.

«Мне кажется, Тайсон может нокаутировать Джонса. Думаю, Майк не лишился своего главного преимущества. А вот у Роя челюсть уже не такая крепкая», — сказал Исмаилов в интервью RT.

Ранее он рассказал, в ремейке какого зарубежного фильма хотел бы сняться.