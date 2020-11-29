Джонс поблагодарил россиян за поддержку в бою с Тайсоном и выразил готовность вновь выйти в ринг

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти дивизионах Рой Джонс поделился эмоциями после поединка с экс-чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном.
Джонс поблагодарил россиян за поддержку в бою с Тайсоном и выразил готовность вновь выйти в ринг
  • Reuters
  • © Lynn Millspaugh/Handout Photo via USA TODAY Sports

«Я знаю, что это справедливый результат. У Майка мощные удары, я прочувствовал каждый из них. Устал ли я? После подобных попаданий по корпусу любой устанет. Теперь надо поговорить с моей семьёй. Если им понравилось, то можно подумать, чтобы проделать что-то подобное ещё раз. Спасибо моему родному городу за поддержку. Спасибо россиянам за поддержку», — сказал 51-летний боксёр после боя.

Поединок Джонса с 54-летним Тайсоном носил характер выставочного и продлился все регламентированные восемь раундов. По итогам боя судьи не смогли выявить победителя и определили ничью.

Ранее сообщалось, что выставочный бой Тайсона и Джонса завершился вничью.

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