Тайсон: бой был тяжёлым, я 15 лет не был в ринге

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон подвёл итог поединка против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса.
Тайсон: бой был тяжёлым, я 15 лет не был в ринге
  • Reuters
  • © Lynn Millspaugh/Handout Photo via USA TODAY Sports

«Я считаю, что победил, но доволен и ничьей. Бой был тяжёлым. Иногда две минуты шли за три. Я рад, что вернулся на ринг. Здорово чувствовать, что я прошёл всю дистанцию, что я всё ещё в форме. Почему никто не беспокоится обо мне? Почему никто не побеспокоился, что я могу упасть на ринге? Я не был в ринге 15 лет. Я уже не гигант, а новичок.  Смогу ли я ещё раз выйти? Конечно. Я никуда не спешу. У меня есть планы продолжать. Вообще у всех боксёров есть какие-то мысли до того, как получит в голову», — сказал Тайсон после боя.

Поединок 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса носил статус выставочного и прошёл все регламентированные восемь раундов. По итогам боя судьи определили ничью.

Ранее Валуев заявил, что Джонс выключил серии ударов Тайсона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить