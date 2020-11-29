Тайсон: бой был тяжёлым, я 15 лет не был в ринге

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон подвёл итог поединка против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса.

«Я считаю, что победил, но доволен и ничьей. Бой был тяжёлым. Иногда две минуты шли за три. Я рад, что вернулся на ринг. Здорово чувствовать, что я прошёл всю дистанцию, что я всё ещё в форме. Почему никто не беспокоится обо мне? Почему никто не побеспокоился, что я могу упасть на ринге? Я не был в ринге 15 лет. Я уже не гигант, а новичок. Смогу ли я ещё раз выйти? Конечно. Я никуда не спешу. У меня есть планы продолжать. Вообще у всех боксёров есть какие-то мысли до того, как получит в голову», — сказал Тайсон после боя.

Поединок 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса носил статус выставочного и прошёл все регламентированные восемь раундов. По итогам боя судьи определили ничью.

Ранее Валуев заявил, что Джонс выключил серии ударов Тайсона.