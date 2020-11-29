Валуев: Джонс выключил серии ударов Тайсона

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал итог боя между легендарными Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим.

«Мы ждали от Тайсона серии ударов. Их не случилось не потому, что он не хотел бить, а Джонс выключил это оружие», — заявил Валуев в эфире РЕН ТВ.

Также бывший российский боксёр высказался относительно ничейного исхода поединка.

«Может, оно и к лучшему. Хорошо, что обошлись без травм. Мы увидели настоящий бой, несмотря на весь скепсис. Великие Майк и Джонс показали бокс, пускай с налётом возраста. Но они показали, как можно выглядеть за 50, как можно двигаться. Это здорово. Трудно было представить, что такое событие могло быть», — добавил Валуев.

Поединок 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса носил характер выставочного и длился восемь раундов по две минуты.

Ранее Джонс поблагодарил россиян за поддержку в бою с Тайсоном и выразил готовность вновь выйти в ринг.