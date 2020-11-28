«Будь им хоть по 100 лет, я бы всё равно посмотрел»: в мире бокса ожидают бой Тайсон — Джонс

Поединок между Роем Джонсом — младшим и Майком Тайсоном — значимое событие для всех любителей бокса. В этом уверен абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес. В свою очередь, бывший обладатель пояса по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью предположил, что Джонс сможет одержать победу за счёт своей скорости и умения просчитывать действия соперника, а Диллиан Уайт отдал предпочтение более физически мощному Тайсону.

До одного из самых ожидаемых боксёрских поединков за последнее время, в котором сойдутся бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон и бывший чемпион планеты в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший, остаётся меньше суток. Возвращения на ринг двух легендарных спортсменов в бою за пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) Frontline Battle Belt с нетерпением ожидают не только болельщики, но и представители мира единоборств.

Так, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд отметил особый характер Тайсона и Джонса, позволивший им добиться высот в спорте.

«Каждый из нас и те, кто знаком со спортом, знают этих боксёров. Огонь внутри — черта характера, без него они бы не стали чемпионами, которыми являются. Они прошли через огромное количество лагерей. Загнать себя в те условия, в которых ты был раньше, означает смелость, силу и мотивацию. Нас ждёт легендарное и историческое событие», — цитирует Дрозда «Чемпионат».

Отдал должное обоим боксёрам и абсолютный чемпион мира по версиям WBC, Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Теофимо Лопес.

«Я рад за них, правда. Рад, что в своём возрасте они продолжают работать и выглядят потрясающе. Я бы хотел, чтобы победили оба, но так не бывает. Но, думаю, победят в этот вечер болельщики. С нетерпением жду этого боя», — приводит слова Лопеса talkSPORT.

В то же время существует и противоположная точка зрения. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю признался, что не понимает, как будет проходить данный бой. Он выразил надежду на то, что оба соперника обойдутся без травм, хотя, по его словам, Тайсону для победы будет достаточно одного точного удара.

«Для меня это не до конца бой, хотя всё будет по-настоящему. Вообще не понимаю, как можно боксировать не по-настоящему? Как можно бить вполсилы? В своё время поединок Тайсон — Джонс можно было назвать боем века, но сейчас — точно нет. С другой стороны, можно как угодно его называть. Главная цель организаторов — правильно преподнести и дороже продать. Не хочу, чтобы такие бои проводились. Для них это бизнес, а мне это не совсем понятно», — отметил Цзю.

Стоит отметить, что до недавнего времени в правилах этой встречи был прописан запрет на нокауты. Предполагалось, что это поможет ветеранам спорта избежать серьёзных повреждений. Лишь несколько дней назад стало известно, что данное ограничение снято. Кроме того, поединок будет продолжен, если у одного из его участников откроется кровотечение.

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев предположил, что корректировка правил — лишь пиар-ход, к которому прибегли организаторы, чтобы привлечь к бою ещё больше внимания. Также он призвал болельщиков не надеяться на то, что Тайсон и Джонс продемонстрируют тот же уровень, что и на пике карьеры.

«Если смотреть на этот поединок в качестве встречи ветеранов — исторический бой. Сложно это не признать. Но приведу пример: когда Денис Лебедев встречался с Джонсом, я прекрасно понимал последствия. Всё так и вышло — это было на грани разочарования. Не совсем понятно, что заставило Роя вылезти в ринг против молодого, перспективного и полного сил боксёра. В нашем случае, конечно, уравниваются шансы в силу возраста. У каждого из бойцов есть шансы на победу — именно поэтому за этим интересно следить», — заявил Валуев.

Более конкретный прогноз дал экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй. По его мнению, фаворитом противостояния является Джонс. В его пользу говорит не только возраст, но и относительно недавнее завершение карьеры.

«С Роем Джонсом выйдет восемь двухминутных раундов или сколько они там будут боксировать... Думаю, Майку Тайсону по два раза за раунд на пять-десять секунд будет даваться возможность показать свою былую мощь. Вряд ли с его стороны будет много серий ударов. После первой ему потребуется некоторое время, чтобы перевести дух», — приводит слова Хэя Essentially Sports.

Напомним, 54-летний Тайсон провёл свой последний поединок 15 лет назад. Тогда он техническим нокаутом уступил ирландцу Кевину Макбрайду. 51-летний Джонс же выходил на ринг совсем недавно по сравнению с соперником. В феврале 2018 года он победил американца Скотта Сигмона в бою за чемпионский пояс Всемирного боксёрского союза (WBU) в первом тяжёлом весе.

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Что небольшое преимущество будет на стороне Джонса, предположил и бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью. По мнению британца, Рой Джонс не только будет лучше просчитывать действия соперника, но и использовать быстрые удары. При этом Беллью отдал должное и Тайсону.

«Они, на мой взгляд, оба — легендарные, знаковые бойцы. Майк Тайсон — кумир моего детства, а Рой Джонс — младший, по моему скромному мнению, — величайший боксёр всех времён...

Да будь им хоть по 100 лет, этот бой я бы всё равно посмотрел. Но, как я и говорил, стоит одному хоть как-то задеть другого, как завяжется драка — настолько всё просто», — цитирует Беллью talkSPORT.

В то же время с мнением коллег не согласился экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя. Он сравнил предстоящий бой с поединком между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко, завершившемся победой более габаритного американца.

«Послушайте, мне они оба нравятся. Но в боксе — и Теофимо, думаю, это доказал — хороший боец покрупнее всегда одерживает верх над хорошим бойцом поменьше. Поэтому я ставлю на Тайсона, хотя и не удивлюсь, если Рой Джонс — младший провернёт что-нибудь этакое, что ему всегда свойственно на протяжении его карьеры», — сказал де ла Хойя.

В победе Тайсона уверен и бывший чемпион по версиям WBC и WBO Диллиан Уайт. Он подчеркнул, что Джонс совершил ошибку, перейдя в тяжёлый вес, поэтому преимущество будет у его оппонента — «настоящего тяжеловеса».

«Джонса нокаутировали такими ударами, которые раньше ему были нипочём, ударами, которые раньше он смог бы выдержать. Его нокаутировали или отправляли в нокдаун ударами, которые сколько-то лет назад никак бы на нём не сказались», — сказал Уайт.

Однако многие затруднились дать прогноз на исход поединка. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Леннокс Льюис отметил, что у обоих соперников есть козыри, которые способны помочь им победить.

«Учитывая возраст Майка Тайсона, я думаю, хорошо, что он может заставить себя вернуться на ринг. Нужно помнить, кто такой, собственно, Рой Джонс. Рой Джонс — это один из самых быстрых боксёров в своё время. Он постоянно передвигается по рингу. Лёгкой мишенью он не будет. В таком бою он точно не захочет пропускать удары. Но это пока Майк Тайсон его не нагонит. Если это произойдёт, нас ждёт хороший поединок», — уверен Льюис.