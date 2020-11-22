Цзю назвал Тайсона фаворитом боя с Джонсом

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Знаменитый в прошлом российский боксёр Константин Цзю поделился мнением о поединке двух других ветеранов — Майка Тайсона и Роя Джонса.
Цзю назвал Тайсона фаворитом боя с Джонсом
  • © Владимир Астапкович/РИА Новости; Steve Marcus/Reuters

Первому из них сейчас 54 года, второму — 51.

Цзю считает фаворитом боя Тайсона, хотя он завершил карьеру раньше Джонса.

«Не думаю, что Рой каким-то образом сможет остановить Майка. По той причине, что физическая сила Майка до сих пор очень серьёзная. Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими, бой остановят очень быстро. Это моя точка зрения», — приводит слова Цзю РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что и боец ММА Магомед Исмаилов считает Тайсона фаворитом в бою с Джонсом.

 

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