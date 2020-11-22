Цзю назвал Тайсона фаворитом боя с Джонсом
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Первому из них сейчас 54 года, второму — 51.
Цзю считает фаворитом боя Тайсона, хотя он завершил карьеру раньше Джонса.
«Не думаю, что Рой каким-то образом сможет остановить Майка. По той причине, что физическая сила Майка до сих пор очень серьёзная. Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими, бой остановят очень быстро. Это моя точка зрения», — приводит слова Цзю РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что и боец ММА Магомед Исмаилов считает Тайсона фаворитом в бою с Джонсом.