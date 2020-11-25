Хэй считает Джонса фаворитом в бою с Тайсоном

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Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал о своих ожиданиях от поединка бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона и обладателя титулов в пяти дивизионах Роя Джонса.
Хэй считает Джонса фаворитом в бою с Тайсоном
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Важно, что Джонс за последние 20 лет провёл 32 боя, а у Тайсона за этот период было восемь поединков, три из которых он проиграл. Я думаю, что Тайсон может напоминать себя прежнего в течение 5—10 секунд, возможно, дважды за раунд. Но не верю, что у него будет много взрывов. Вопрос в том, сколько времени ему понадобится на отдых после первого взрыва. Я видел, как классно работает Тайсон на лапах и мешках. Но он взрывался на протяжении двух-трёх секунд. Я хочу увидеть, что будет, если он пустит в ход руки на десять секунд. У Джонса хорошая защита и зоркие глаза. Он может увидеть, какие удары в него летят. Он должен видеть удары Тайсона, потому что Майк старше и медленнее», — сказал Хэй YouTube-каналу SecondsOut

54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный бой, который пройдёт 28 ноября. Поединок будет состоять из восьми раундов по две минуты.

Ранее Рябинский назвал бой Тайсона с Джонсом сбором денег.

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