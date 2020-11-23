Рябинский: Бой Тайсона с Джонсом — это не история какого-то кровавого противостояния, а сбор денег

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Промоутер Андрей Рябинский поделился мнением о предстоящем показательном бое, в рамках которого на ринге встретятся бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс.
Рябинский: Бой Тайсона с Джонсом — это не история какого-то кровавого противостояния, а сбор денег
  • Reuters

«На мой взгляд, это очень крутые ребята, лучшие в мире боксёры, которые навсегда останутся в истории. Они организовывают этот поединок для внимания и сбора денег, чтобы что-то заработать. Это не история какого-то кровавого противостояния, все должны понимать. Я, конечно, посмотрю этот бой, но мы все понимаем, что это показательный поединок. Наверняка там будет элемент благотворительности. Но к реальным сражениям и спорту, когда определяются чемпионские амбиции, рейтинги… Это не совсем то же самое. Но всё равно это интересно», — цитирует Рябинского РИА Новости.

Поединок 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса состоится 29 ноября. Спортсмены проведут восемь раундов по две минуты.

Ранее Цзю назвал Тайсона фаворитом боя с Джонсом.

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