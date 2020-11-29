Экс-игрок НБА проиграл нокаутом блогеру в боксёрском поединке

Американский блогер Джейк Пол в боксёрском поединке нокаутировал бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона.

Бой завершился уже во втором раунде, когда Пол отправил в нокаут своего соперника. Ещё в первом раунде поединка Робинсон побывал в нокдауне.

У блогера — 20 млн подписчиков на Youtube. Робинсон выступал на позиции разыгрывающего защитника за «Нью-Йорк Никс», «Бостон», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс». Он является трёхкратным победителем конкурса по броскам сверху, проходящим в рамках уик-енда всех звёзд НБА.

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