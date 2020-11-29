Экс-игрок НБА проиграл нокаутом блогеру в боксёрском поединке
- Reuters
- © Lynn Millspaugh/Handout Photo via USA TODAY Sports
Бой завершился уже во втором раунде, когда Пол отправил в нокаут своего соперника. Ещё в первом раунде поединка Робинсон побывал в нокдауне.
У блогера — 20 млн подписчиков на Youtube. Робинсон выступал на позиции разыгрывающего защитника за «Нью-Йорк Никс», «Бостон», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс». Он является трёхкратным победителем конкурса по броскам сверху, проходящим в рамках уик-енда всех звёзд НБА.
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