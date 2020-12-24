Гаджиев о драке Исмаилова и Минеева: Мага дёрнул Вову, начался кипеж

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о драке Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева во время турнира в Москве, на котором они присутствовали в качестве зрителей.

По мнению функционера, ситуация не переросла бы в массовые беспорядки, если бы бойцы разговаривали без посторонних людей.

«Там Мага дёрнул Вову, потом Вова ответил, только начался кипеж — сразу появились разнимающие, а потом человек, находящийся рядом с Магой, подбежал и набросился на меня, началась каша. Дальше разбираться, кто прав, кто виноват, смысла нет», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Ранее СМИ сообщили, что Исмаилова забрали в полицию после драки с Минеевым.