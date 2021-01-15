Багаутинов опасается, что бой между Исмаиловым и Минеевым спровоцирует массовые драки

Известный боец ММА Али Багаутинов высказался о драке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым во время одного из турниров в Москве.

Он выразил мнение, что в инциденте виноваты обе стороны, спровоцировавшие своими действиями массовую драку. Багаутинов считает, что Минеев некрасиво повёл себя в прямом эфире перед зрителями, когда вышел в октагон и вырвал микрофон у победившего спортсмена.

«Со стороны Исмаилова было некрасиво, что толпа побежала на Минеева и начала его топтать. Надо было держаться, выходить на улицу и разбираться там, чтобы это осталось между собой, чтобы никто не видел. Зато хайп словили», — приводит слова Багаутинова «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что выступает против проведения боя Исмаилов — Минеев прямо сейчас.

«И не я один придерживаюсь такого мнения. Этот бой может спровоцировать массовые драки, а мне бы этого не хотелось. Не хочется этих драк, споров и так далее. Очень много интриг», — констатировал Багаутинов.

Ранее сообщалось, что Минеев заявил о готовности провести повторный поединок против Исмаилова.