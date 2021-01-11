Минеев: наш бой с Исмаиловым станет самым кассовым в российском ММА

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил о готовности провести повторный поединок против Магомеда Исмаилова.
Минеев: наш бой с Исмаиловым станет самым кассовым в российском ММА
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Фото 3, на котором лысый в суете зачем-то пытается проверить мои карманы. Можно ведь спокойно честно зарабатывать со мной. Наш бой станет самым кассовым в истории российского ММА. Но теперь для того, чтобы он состоялся, Маге надо просто набраться смелости и отвечать за себя и своих дружков один на один в клетке. Я-то готов, все и так это знают», — написал Минеев в Instagram.

24 декабря во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве между российскими бойцами произошла стычка в клетке, которая переросла в массовую потасовку.

Ранее Минеев выдвинул требования по реваншу с Исмаиловым.

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