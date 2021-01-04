Минеев выдвинул требования по реваншу с Исмаиловым

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Боец Владимир Минеев назвал условия реванша с Магомедом Исмаиловым.
Минеев выдвинул требования по реваншу с Исмаиловым
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Впервые они встретились в октябре 2018 года. Тот бой завершился вничью.

По мнению Минеева, их новый поединок должен включать пять раундов и быть главным событием шоу. Он также считает, что гонорары спортсменов должны быть равными.

«Он может выдумывать что угодно, но публика ему никогда этого не простит. Или Магомед Исмаилов просто может отдать мне 20 миллионов рублей, и я от него отстану», — приводит слова Минеева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Исмаилов раскрыл подробности потасовки с Минеевым.

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