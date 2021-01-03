Исмаилов раскрыл подробности потасовки с Минеевым

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о массовой драке на турнире по ММА в Москве, в которой участвовал он и чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев.
Исмаилов раскрыл подробности потасовки с Минеевым
  • РИА Новости

«Я его перекрыл. Меня били больше, чем его. Я уже на нём был, чуть-чуть там локтем ему неприятности создавал, но больше всего на меня прилетало. Большинство из людей, которые были в клетке, я не знал. Те, кого я знал, нас разнимали. Из моей команды есть один человек, который не сдержался. Что теперь поделать? Такая у нас с Минеевым была предыстория, что он не сдержал себя. Особо Минеева не били там. Его больше перекрывали. Минаков перекрыл, были ещё ребята, которые перекрыли его, не давали его бить», — заявил Исмаилов в интервью YouTube-каналу KOVALENKO.

Драка между Исмаиловым и Минеевым произошла 24 декабря. Конфликт двух бойцов перерос в массовую потасовку.

Ранее Исмаилов заявил, что зрителям интересен его бой со Шлеменко, а не с Минеевым.

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