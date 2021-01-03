Исмаилов: зрителям интересен мой бой со Шлеменко, а не с Минеевым

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался на тему следующего соперника.
Исмаилов: зрителям интересен мой бой со Шлеменко, а не с Минеевым
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Сейчас я вижу, что зрителям интересен мой бой со Шлеменко, а не с Минеевым. Посмотрите, что они пишут. Минеев может газовать, я же сделал тогда, чтобы зрителю это стало интересно. Если мы сделаем опрос о том, Шлеменко будет со мной драться или Минеев, народ в один голос напишет, что Шлеменко. Что мне теперь делать, если народ так хочет? Когда мне надо было, то народ мне подсобил. Сейчас же они хотят боя со Шлеменко. Что я могу поделать? Я хочу с Минеевым подраться. Но мы пришли к следующему: что народ пожелает, то я и сделаю», — сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу KOVALENKO.

24 декабря на турнире по смешанным единоборствам в Москве между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошёл конфликт, переросший в массовую потасовку. В 2018 году поединок между этими спортсменами завершился вничью.

Александр Шлеменко является экс-чемпионом Bellator в среднем весе.

Ранее Минеев сравнил голову Исмаилова с мешком картошки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить