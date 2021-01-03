Минеев сравнил голову Исмаилова с мешком картошки

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал подробности о конфликте с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Мне вообще нигде не досталось, посмотрите на меня, я абсолютно чистый. Ещё раз говорю: со стороны оппонента вылилось много грязи, много провокаций и много того, что даже обсуждать не хочется, но попытка вызвать понимание общественности, будто меня били и хотели избить, она настолько нелепая и жалкая, что ничего, кроме возмущения, от этого не остаётся», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

По его словам, людям стоит внимательно посмотреть на лица обоих бойцов и тогда им станет понятно, кого именно избили. При этом он признался, что не понимает, откуда взялись ссадины в районе переносицы у Исмаилова, так как во время драки было сложно понять, кто куда нанёс удар.

«Когда увидел после этого Магу Исмаилова, у него вся башка была в шишках, испинанная, исколотая, один большой мешок картошки вместо головы. Он сразу начал жаловаться: «Твои ребята меня избили». Думаю: «Ну ничего себе! У тебя такая аудитория, что от неё стоило ожидать», — сказал Минеев.

24 декабря на турнире AMC Fight Nights Global по смешанным единоборствам в Москве Исмаилов и Минеев устроили потасовку, которая переросла в массовую драку.

Бойцы уже встречались в октагоне в октябре 2018 года. Тогда их поединок завершился ничьей.

Ранее Исмаилов признался, что не видит смысла в рукопожатии с Минеевым.