Исмаилов признался, что не видит смысла в рукопожатии с Минеевым

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил на вопрос, согласится ли он пожать руку соотечественнику Владимиру Минееву.

«Минеев делал всё для того, чтобы разогревать этот момент, ситуацию с нашим противостоянием. Какой смысл мне пожимать с ним руки? Я оставляю этот фон как разогрев, который он пытался устроить. Пусть эта ситуация остаётся без рукопожатий. А когда вопрос коснётся нашего нового противостояния, то это и будет фоном для разогрева, для роликов, где мы зацепились, закусились и не пожимали друг другу руку», — цитирует Исмаилова «Советский спорт».

24 декабря на турнире AMC Fight Nights Global по смешанным единоборствам в Москве Исмаилов и Минеев устроили потасовку, которая переросла в массовую драку.

Ранее Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что потасовка Исмаилова и Минеева была раскруткой их будущего боя.