Нурмагомедов считает, что потасовка Исмаилова и Минеева была раскруткой их будущего боя

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что потасовка российских бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева была спланированной.

«Думаю, это была раскрутка. Но те, кто полез в клетку, не должны были этого делать. Многие могут сказать: «Ты сам примерно в такой драке принимал участие!» Но в Лас-Вегасе нас было пятеро. И я выпрыгивал один на всю их толпу. Там была полиция, охрана. И отец потом сказал, что недоволен таким поступком. Он сказал, что пройдёт время и я приду к тому, что он сказал. Потихоньку прихожу к этому. Подобные драки мы устраивать не должны. Мы должны контролировать свои эмоции, потому что на нас смотрит подрастающее поколение. Нужно быть более сдержанными», — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

24 декабря на турнире по смешанным единоборствам в Москве Исмаилов и Минеев устроили потасовку, которая переросла в массовую драку.

В октябре 2018 года после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229 Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и набросился на команду соперника, которая на протяжении боя и до его начала позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес россиянина и его окружения.

Ранее Нурмагомедов признался, что не обсуждал с мамой завершение карьеры.