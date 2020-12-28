Нурмагомедов признался, что не обсуждал с мамой завершение карьеры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как отреагировала его мама на то, что он завершил профессиональную карьеру спортсмена.

«Если честно, мы даже не обсуждали с ней завершение карьеры. Но она обрадовалась. Единственное, она говорила, что, надеюсь, больше не придётся это испытывать. С Порье не смотрела бой, но потом пересмотрела. Ей было интересно. Но не в прямом эфире. А раньше всегда всё смотрела», — сказал Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ».

32-летний российский боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов объяснил это решение тем, что он дал обещание матери.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что UFC не может ему предложить интересного соперника.