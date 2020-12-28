Нурмагомедов считает, что UFC не может ему предложить интересного соперника

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в данном дивизионе не осталось бойцов, способных его заинтересовать.

«UFC предлагает условия, бойцов. Ими тяжело меня удивить, ведь из топ-10 я половину досрочно закончил. Им некого предлагать. Есть условия, есть предложения. Через пару недель встретимся с Даной Уайтом и будем плотно обсуждать. Можете ли меня увидеть в деле? Не хотелось бы. С кем хотел бы подраться? Разве что с Мухаммедом Али, но его с нами нет, к сожалению», — сказал Нурмагомедов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Нурмагомедов рассказал, кто заберёт его пояс.