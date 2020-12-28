Нурмагомедов считает, что UFC не может ему предложить интересного соперника

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в данном дивизионе не осталось бойцов, способных его заинтересовать.
Нурмагомедов считает, что UFC не может ему предложить интересного соперника
  • © Jeff Bottari / Contributor
  • Gettyimages.ru

«UFC предлагает условия, бойцов. Ими тяжело меня удивить, ведь из топ-10 я половину досрочно закончил. Им некого предлагать. Есть условия, есть предложения. Через пару недель встретимся с Даной Уайтом и будем плотно обсуждать. Можете ли меня увидеть в деле? Не хотелось бы. С кем хотел бы подраться? Разве что с Мухаммедом Али, но его с нами нет, к сожалению», — сказал Нурмагомедов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Нурмагомедов рассказал, кто заберёт его пояс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить