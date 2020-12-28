Нурмагомедов: победитель пары Макгрегор — Порье заберёт мой пояс

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предположил, что следующий обладатель пояса в данном дивизионе определится в противостоянии ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

«В лёгком весе всегда царила конкуренция. Даже самые большие события — здесь: возвращение Конора, Гэтжи и Фергюсон, Порье против Хукера. Потом я против Дастина. По сути, всё это были важнейшие события UFC. Кто заберёт мой пояс? Победитель пары Конор — Порье», — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

32-летний россиянин объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи 24 октября на турнире UFC 254.

Бой экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора и американца Дастина Порье состоится 23 января.

Ранее Нурмагомедов заявил, что в UFC очень хотят его возвращения.