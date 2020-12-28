Нурмагомедов: в UFC очень хотят, чтобы я дальше дрался

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что организация пытается уговорить его возобновить карьеру.

«Мы с Уайтом постоянно на связи. Мне кажется, там очень хотят, чтобы я дальше дрался. Это и понятно. Я девять лет провёл в лиге. Стал чемпионом, защищал титул, не проигрывал. Уже есть некая история, большая база фанатов. Я их понимаю. Уговаривают ли? Есть такое. Не буду скрывать. В этом нет ничего удивительного», — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Шлеменко заявил, что толчок Нурмагомедову дал Макгрегор.