Нурмагомедов: в UFC очень хотят, чтобы я дальше дрался

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признался, что организация пытается уговорить его возобновить карьеру.
Нурмагомедов: в UFC очень хотят, чтобы я дальше дрался
  • globallookpress.com

«Мы с Уайтом постоянно на связи. Мне кажется, там очень хотят, чтобы я дальше дрался. Это и понятно. Я девять лет провёл в лиге. Стал чемпионом, защищал титул, не проигрывал. Уже есть некая история, большая база фанатов. Я их понимаю. Уговаривают ли? Есть такое. Не буду скрывать. В этом нет ничего удивительного», — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Шлеменко заявил, что толчок Нурмагомедову дал Макгрегор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить