Шлеменко: толчок Нурмагомедову дал Макгрегор

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Российский боец Александр Шлеменко проанализировал карьеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который, по его мнению, стал популярен благодаря шумихе вокруг его боя с экс-чемпионом организации Конором Макгрегором.
Шлеменко: толчок Нурмагомедову дал Макгрегор
  • © Brandon Magnus
  • Gettyimages.ru

«Хабиб получил очень большую популярность после поединка с Макгрегором, потому что после боя была эта стычка. Подобного Америка не видела. Давайте честно возьмём карьеру Нурмагомедова. Если бы он выступал, например, в полутяжёлом весе, где не было Конора Макгрегора, получилась бы такая шумиха и такой огромный бой? Скорее всего, нет. Я соглашусь, что толчок ему дал Макгрегор. Сейчас Хабиб — это замечательный подарок для любого бойца. Любой гонялся бы за тем, чтобы подраться с ним. У Нурмагомедова нет поражений. А запомнят кого? Того, кто побьёт его первым», — сказал Шлеменко в интервью Оксане Кравцовой.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года на турнире UFC 229. После окончания поединка россиянин выпрыгнул за пределы октагона и начал потасовку с членами команды соперника.

Ранее Макгрегор сместил Нурмагомедова с первого места рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории.

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