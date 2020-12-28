Макгрегор сместил Нурмагомедова с первого места рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
Макгрегор сместил Нурмагомедова с первого места рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории
  • Reuters

В обновлённом рейтинге Макгрегор поднялся на первое место, сместив чемпиона в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова. Российский боец, в октябре объявивший о завершении карьеры, переместился на третье место.

На второй позиции располагается экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс.

В рейтинге полулёгкой весовой категории россиянин Забит Магомедшарипов откатился на шестое место.

  • © ru.ufc.com

Ранее Дастин Порье высказал мнение, что его бой с Макгрегором будет титульным из-за ухода Нурмагомедова.

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