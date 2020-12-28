Макгрегор сместил Нурмагомедова с первого места рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории
- Reuters
В обновлённом рейтинге Макгрегор поднялся на первое место, сместив чемпиона в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова. Российский боец, в октябре объявивший о завершении карьеры, переместился на третье место.
На второй позиции располагается экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс.
В рейтинге полулёгкой весовой категории россиянин Забит Магомедшарипов откатился на шестое место.
- © ru.ufc.com
Ранее Дастин Порье высказал мнение, что его бой с Макгрегором будет титульным из-за ухода Нурмагомедова.