Порье считает, что его бой с Макгрегором будет титульным из-за ухода Нурмагомедова

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Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье считает, что его предстоящий бой с Конором Макгрегором может стать титульным, поскольку действующий обладатель титула россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Порье считает, что его бой с Макгрегором будет титульным из-за ухода Нурмагомедова
  • © Reuters

«Хабиб — это человек слова. Если он сказал, что ушёл, то, скорее всего, это так. Я чувствую, что наш с Конором бой может стать титульным. Он бывший чемпион, а я бывший временный чемпион, который хочет вернуть пояс себе. Последний раз мы проигрывали только действующему чемпиону. Так что я не знаю. Как бы то ни было, не обращаю на всё это внимание, просто знаю, что 23 января меня ждёт встреча с одним из лучших бойцов мира», — цитирует Порье BJ Penn.

Схватка Макгрегор — Порье возглавит турнир UFC 257.

Ранее Макгрегор показал подготовку к поединку с Порье.

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