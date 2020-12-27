Макгрегор показал подготовку к поединку с Порье

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о процессе подготовки к поединку с Дастином Порье.

«Солидная работа в 18-унцовых перчатках. Я вновь на коне. Адаптируюсь к часовому поясу, рассчитываю весовую шкалу. Если провалился в подготовке — готовься к провалу. Никаких шансов. Я готовлю шедевр», — написал в своём Instagram ирландец.

Бой Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье состоится 23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 257.

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