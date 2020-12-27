Макгрегор показал подготовку к поединку с Порье

Короткая ссылка
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о процессе подготовки к поединку с Дастином Порье.
Макгрегор показал подготовку к поединку с Порье
  • Reuters

«Солидная работа в 18-унцовых перчатках. Я вновь на коне. Адаптируюсь к часовому поясу, рассчитываю весовую шкалу. Если провалился в подготовке — готовься к провалу. Никаких шансов. Я готовлю шедевр», — написал в своём Instagram ирландец. 

Бой Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье состоится 23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 257.

Ранее Нурмагомедов рассказал, почему разочаровался в Макгрегоре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить