Нурмагомедов: думал, что Макгрегор более крепкий в плане психологии

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем его разочаровал экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

«Треш-ток Конора? Во время поединка он много говорил. Но когда я начал давить его, то он сразу поменял режим и начал рассказывать, что это просто бизнес. Я был немного разочарован. Ожидал, что в плане психологии он более жёсткий. Когда же я начал его забивать и говорить с ним, то он отвечал, что это бизнес. Выглядело это так, будто он пытается избежать настоящего избиения. Как провинившийся сын пытается оправдать себя перед глазами разозлившегося отца. Психология — это очень мощный инструмент», — цитирует Нурмагомедова Low Kick MMA.

Поединок россиянина с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов победил приёмом в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что Матыцин назвал Нурмагомедова величайшим спортсменом.