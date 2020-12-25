Матыцин: Нурмагомедов — величайший спортсмен

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по итогам которого самым популярным спортсменом страны стал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Я в самом начале говорил, что этот опрос показывает интерес к занятиям спорту. Подход трансформировался от интереса к самообразованию через спорт. Может быть, это и явилось причиной снижения интереса к соревнованиям и высоким достижениям. А может, у нас слишком много спортсменов, ведь лидеры опроса представляют разные виды спорта. Хабиб — величайший спортсмен, однако о победе саночников мало говорили и писали. Наши газеты в основном освещают футбол и хоккей. С другой стороны, есть строчки, которые сложно прочитать. А есть большие фото, которые заходят в рейтинги. Это и есть формирование общественного мнения. Надо задуматься, это реально отражает ситуацию в спорте или это какой-то другой аспект», — сказал Матыцин на пресс-конференции.

Согласно результатам опроса, 10% респондентов назвали Хабиба Нурмагомедова спортсменом года, за ним последовал футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба (8%). Также в первую пятёрку вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова — у них по 2%.

Ранее Матыцин выказался о лимите на легионеров в российском футболе.