Чемпион UFC Ян рассказал, когда сразится со Стерлингом и Диллашоу

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, когда рассчитывает провести поединки с Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.

«В идеале: февраль — Стерлинг, май — Диллашоу. В 2021 году хочу сделать пару защит. Перед каждым боем на каком-то ментальном уровне ощущаю, что это мне по силам. Возраст и всё остальное позволяют работать», — цитирует Яна Overtime.life.

Он отметил, что у него имеется своя система подготовки и он побеждает в боях за счёт багажа знаний, характера и постоянного давления на соперника. По его мнению, ему удаётся видеть картину поединка, благодаря чему он может предугадывать действия оппонента и перестраиваться.

«Но сейчас хочу поменять место сборов и подготовки, чтобы держать свой уровень непредсказуемости», — добавил Ян.

Ян завоевал титул UFС 12 июля, одержав победу техническим нокаутом над бразильцем Жозе Алдо. Всего в активе россиянина 15 побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Ян опустился на одну строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.