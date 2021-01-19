Ян рассказал, чего ждёт от боя Макгрегора с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян дал прогноз на поединок между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

«Я думаю, реванш будет более конкурентным, чем первый бой. Предыстория у этих бойцов огромная, большой прогресс произошёл у них. Надеюсь на зрелищный бой, чтобы он длился как можно больше раундов. Думаю, что поединок завершится досрочно. Один из этих ребят победит досрочно. Ориентировочно — третий-четвёртый раунд», — сказал Ян в интервью Sports.ru.

Поединок Макгрегора и Порье состоится 24 января на турнире UFC 257. Первый их бой состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца нокаутом в первом раунде.

Ранее Порье рассказал, за счёт чего собирается победить Макгрегора.