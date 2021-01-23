Финкельштейн: Нурмагомедов вернётся через год-два

Российский промоутер Вадим Финкельштейн высказался о встрече экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье, а также о возможном возвращении обладателя титула в данном весе Хабиба Нурмагомедова.

«Макгрегора не особо люблю, он позорит ММА. Но думаю, что Конор выиграет. UFC нужно немного поправить его рейтинг. Бой Нурмагомедова с Макгрегором будет зависеть от того, насколько воспрянет Конор. Может, что-то новое появится. Я не считаю этот бой интересным, он и так понятен. Нурмагомедов, думаю, вернётся через год-два. Хабиб в предыдущем поединке порвал Конора, как грелку. Если Макгрегор начнёт набирать обороты, станет суперзвездой, то, может, бой с Хабибом и будет интересным», — заявил Финкельштейн «Чемпионату».

Бой Макгрегор — Порье состоится 24 января и возглавит турнир UFC 257.

Ранее Шлеменко выразил мнение, что Макгрегор победит Порье нокаутом.