Шлеменко считает, что Макгрегор победит Порье нокаутом

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился ожиданиями от встречи экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье.

«Мой прогноз: Конор победит. Будет что-то похожее на их первый бой. Мотивация у Макгрегора выше, чем у Порье. Дастин очень удобен для Конора, а Макгрегор же — наоборот. Он левша, ногами бьёт лучше, лучше чувствует дистанцию. Конор выиграет нокаутом, скорее всего, где-нибудь во втором раунде. Но это бои, вдруг Порье нас чем-то удивит», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Бой Макгрегор — Порье состоится 24 января на турнире UFC 257.

Ранее чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора.