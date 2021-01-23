Шлеменко считает, что Макгрегор победит Порье нокаутом
- Reuters
«Мой прогноз: Конор победит. Будет что-то похожее на их первый бой. Мотивация у Макгрегора выше, чем у Порье. Дастин очень удобен для Конора, а Макгрегор же — наоборот. Он левша, ногами бьёт лучше, лучше чувствует дистанцию. Конор выиграет нокаутом, скорее всего, где-нибудь во втором раунде. Но это бои, вдруг Порье нас чем-то удивит», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».
Бой Макгрегор — Порье состоится 24 января на турнире UFC 257.
Ранее чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора.