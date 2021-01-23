Шлеменко считает, что Макгрегор победит Порье нокаутом

Короткая ссылка
Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился ожиданиями от встречи экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье.
Шлеменко считает, что Макгрегор победит Порье нокаутом
  • Reuters

«Мой прогноз: Конор победит. Будет что-то похожее на их первый бой. Мотивация у Макгрегора выше, чем у Порье. Дастин очень удобен для Конора, а Макгрегор же — наоборот. Он левша, ногами бьёт лучше, лучше чувствует дистанцию. Конор выиграет нокаутом, скорее всего, где-нибудь во втором раунде. Но это бои, вдруг Порье нас чем-то удивит», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Бой Макгрегор — Порье состоится 24 января на турнире UFC 257. 

Ранее чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить