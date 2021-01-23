Чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Александер Волкановски заявил, что хотел бы встретиться с экс-обладателем титула в двух дивизионах ирландцем Конором Макгрегором.

«В этом дивизионе можно провести несколько хороших боёв. Но, конечно, стоит говорить о поединке с Конором Макгрегором. В своей категории я побеждал всех. Конор тоже был чемпионом в полулёгком весе. Я хочу застолбить за собой титул величайшего бойца в истории этого дивизиона. Фанаты Конора всегда будут напоминать о том, что есть он. Потому я хочу доказать всему миру, что являюсь лучшим. Этот поединок будет очень значимым для меня. Невероятная возможность. Я хочу статус лучшего в истории», — приводит слова Волкановски BJ Penn со ссылкой на Submission Radio.

Свой ближайший поединок Макгрегор проведёт 24 января. На турнире UFC 257 ирландец встретится с американцем Дастином Порье.

Ранее Нурмагомедов назвал фаворита боя Макгрегор — Порье.