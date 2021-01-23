Непобеждённый боец UFC уволен за нарушение коронавирусного протокола
- @ottmanazaitar
«Он и его команда срезали свои браслеты и отдали их кому-то за пределами «пузыря». Даже не знаю, как они это сделали. Этот парень приклеил их скотчем, пришёл сюда с сумкой. Он прошёл через четыре балкона, вошёл в его комнату, бросил сумку, переоделся и ушёл. Когда охрана попыталась остановить его, он не остановился и ушёл. Азайтар более не боец UFC и не будет драться сегодня», — цитирует главу UFC Дану Уайта MMA Fighting.
На счету 30-летнего немецкого бойца марокканского происхождения два поединка в UFC, в которых он победил досрочно.
Ранее глава AMC Fight Nights Global дал прогноз на бой между Макгрегором и Порье.