Непобеждённый боец UFC уволен за нарушение коронавирусного протокола

Боец смешанных единоборств Оттман Азайтар был отчислен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после того, как нарушил протокол по охране здоровья и безопасности.

«Он и его команда срезали свои браслеты и отдали их кому-то за пределами «пузыря». Даже не знаю, как они это сделали. Этот парень приклеил их скотчем, пришёл сюда с сумкой. Он прошёл через четыре балкона, вошёл в его комнату, бросил сумку, переоделся и ушёл. Когда охрана попыталась остановить его, он не остановился и ушёл. Азайтар более не боец UFC и не будет драться сегодня», — цитирует главу UFC Дану Уайта MMA Fighting.

На счету 30-летнего немецкого бойца марокканского происхождения два поединка в UFC, в которых он победил досрочно.

Ранее глава AMC Fight Nights Global дал прогноз на бой между Макгрегором и Порье.