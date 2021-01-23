Непобеждённый боец UFC уволен за нарушение коронавирусного протокола

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Оттман Азайтар был отчислен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после того, как нарушил протокол по охране здоровья и безопасности.
Непобеждённый боец UFC уволен за нарушение коронавирусного протокола
  • @ottmanazaitar
  • Instagram

«Он и его команда срезали свои браслеты и отдали их кому-то за пределами «пузыря». Даже не знаю, как они это сделали. Этот парень приклеил их скотчем, пришёл сюда с сумкой. Он прошёл через четыре балкона, вошёл в его комнату, бросил сумку, переоделся и ушёл. Когда охрана попыталась остановить его, он не остановился и ушёл. Азайтар более не боец UFC и не будет драться сегодня», — цитирует главу UFC Дану Уайта MMA Fighting.

На счету 30-летнего немецкого бойца марокканского происхождения два поединка в UFC, в которых он победил досрочно.

Ранее глава AMC Fight Nights Global дал прогноз на бой между Макгрегором и Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить