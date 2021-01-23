Глава AMC Fight Nights Global дал прогноз на бой между Макгрегором и Порье

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением по поводу предстоящего поединка между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье на турнире UFC 257.

«Я согласен с большинством специалистов, которые считают, что фаворит — Конор. Наверное, это обусловлено тем, что в первом поединке Конор был явно интереснее. Есть ощущение, что в таких случаях психологическое преимущество одного над другим будет иметь большее значение, нежели желание второго реваншировать», — цитирует Гаджиева Sport24.

При этом эксперт не списывает со счетов Порье, который, по его мнению, сильно вырос с их последнего боя с ирландцем, но всё равно сложно назвать его фаворитом. Гаджиев также отметил, что даже в бою с Хабибом Нурмагомедовым ему больше понравился Макгрегор.

«Я считаю, что он представлял большую угрозу для Хабиба в бою, нежели Дастин. Хотя Порье всё умеет, всё у него хорошо, но всегда чего-то немножко будто не хватает», — добавил Гаджиев.

Поединок Макгрегора и Порье пройдёт 23 января на UFC 257. Первый бой между ними состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца нокаутом.

В послужном списке Макгрегора 22 победы и четыре поражения. На счету Порье 26 побед и шесть поражений.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал фаворита боя Макгрегор — Порье.