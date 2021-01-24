Харитонов рассказал, что может помешать Макгрегору победить Порье
«Макгрегор давно не выступал, у него, наверное, шансов меньше. У Конора был большой простой — это очень плохо. В целом 50 на 50, но Порье предпочтительнее из-за частых выступлений», — приводит слова Харитонова Sport24.
Он подчеркнул, что длительные паузы в выступлениях ирландца могут негативно отразится на нём.
«Я просто по себе знаю, когда часто не выступаешь, можешь по мешкам бить в парах, а в клетку выходишь и не можешь сделать того, что делал на тренировках. А когда бои проводишь постоянно — совсем другая картина. Конор, по идее, должен выиграть, но по спортивной линии больше шансов у Порье», — добавил Харитонов.
Бой Макгрегор — Порье возглавит турнир UFC 257, который пройдёт в Абу-Даби 24 января.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов назвал фаворита боя Макгрегор — Порье.