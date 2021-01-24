Харитонов рассказал, что может помешать Макгрегору победить Порье

Короткая ссылка
Российский боец Bellator Сергей Харитонов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Макгрегор давно не выступал, у него, наверное, шансов меньше. У Конора был большой простой — это очень плохо. В целом 50 на 50, но Порье предпочтительнее из-за частых выступлений», — приводит слова Харитонова Sport24.

Он подчеркнул, что длительные паузы в выступлениях ирландца могут негативно отразится на нём.

«Я просто по себе знаю, когда часто не выступаешь, можешь по мешкам бить в парах, а в клетку выходишь и не можешь сделать того, что делал на тренировках. А когда бои проводишь постоянно — совсем другая картина. Конор, по идее, должен выиграть, но по спортивной линии больше шансов у Порье», — добавил Харитонов.

Бой Макгрегор — Порье возглавит турнир UFC 257, который пройдёт в Абу-Даби 24 января.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов назвал фаворита боя Макгрегор — Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить