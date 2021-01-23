Россиянин Фахретдинов подписал контракт с UFC
- @gladiator_fahretdinov
«До сих пор не могу в это поверить, но мы в UFC! Громких слов говорить не буду, но сделаю всё возможное, чтобы надолго запомниться в мире смешанных единоборств! Татарин из красной книги в UFC!» — подписал Фахретдинов видео, где президент UFC Дана Уайт вручает ему контракт.
На счету российского бойца 14 побед подряд. В последнем бою он на 55-й секунде отправил в нокаут экс-бойца UFC Эрика Спайсли.
Ранее спарринг-партнёр Порье рассказал о тактике американца на бой с Макгрегором.