Россиянин Фахретдинов подписал контракт с UFC

Российский средневес Ринат Фахретдинов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«До сих пор не могу в это поверить, но мы в UFC! Громких слов говорить не буду, но сделаю всё возможное, чтобы надолго запомниться в мире смешанных единоборств! Татарин из красной книги в UFC!» — подписал Фахретдинов видео, где президент UFC Дана Уайт вручает ему контракт.

На счету российского бойца 14 побед подряд. В последнем бою он на 55-й секунде отправил в нокаут экс-бойца UFC Эрика Спайсли.

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